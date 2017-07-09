Gençlerbirliği'nde Yeni Sezon Hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra kuvvet çalışmasına geçti. Dayanıklılık çalışmasıyla sona eren antrenman, 90 dakika sürdü.
Başkent ekibinde futbolcular, yarın ve salı günü izin yapacak.
Kırmızı-siyahlılar, 12 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanın ardından yurt dışı kampı için gece uçakla Hollanda'nın Arnhem kentine gidecek.
Hollanda'da 28 Temmuz'a kadar çalışmalarına devam edecek başkent ekibi, 6 hazırlık maçı oynayacak.