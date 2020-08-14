Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
14.08.2020 20:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:52
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Başkent kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında kuvvet ağırlıklı çalışma yapan futbolcular, idmanı pas organizasyonlarıyla noktaladı.
Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. İdman, jokerli dar alanda çift kale maç ile sona erdi.
Kaynak: AA