Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra aerobik koşu ve core çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, idmanın ikinci bölümünde ise dayanıklılık çalışması yaptı.

Gençlerbirliği, 7 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampına kadar hazırlıklarını başkentte sürdürecek.

Kaynak: AA