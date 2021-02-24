Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

24.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:38
Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladı.

Futbolcular antrenmanda iki grup halinde taktik çalışma yaptı. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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