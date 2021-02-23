Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

23.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:30
Gençlerbirliği'nde Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenmana, kırmızı-siyahlı futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın 90 dakika süren taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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