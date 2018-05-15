Gençlerbirliği'nde Ümit Özat Dönemi Resmen Bitti
İlhan Cavcav sezonunda küme düşen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrıldı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.
CAVCAV: KENDİSİNE VE EKİBİNE GÖSTERDİĞİ ÇABALARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ
Cavcav, "Teknik direktörümüz Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Tüm ekibe, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz." diye konuştu.
Başkan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'deki son maçlarında Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu süreçte, takımımızı sezonun son haftasındaki Bursaspor maçına, altyapı antrenörümüz Sezai Yıldırım hazırlayacak ve karşılaşmada takımın başında sahaya çıkacak." ifadesini kullandı.
YORUMLAR (14)
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Ümit bazı gereksiz adamları madara etti diye burda onun hakkında atıp tutamayız.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adam takımı kümeye düşürdü halen ekibine teşekkür ediyor Beşiktaşla uğraştığı kadar takımıyla uğraşsaydı takımı kümeye düşürmezdiCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Kurutun Ulan genclerbirligini her aksam TV de Show yapacagim diyeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Süper ligde borcu olmayan tek kulüp Gençlerbirliği idi. İlhan cavcav öldükten kaleyi içten içe yıktılar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Üzüldüm küme düştüğüne. Ama ümit özat sayesinde oldu bu. İyi bir adam olsa fenerbahçe sahip çıkardıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır