Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
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Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, günü akşam saatlerinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oynanan top kapma oyunuyla devam etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma, son bölümde dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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