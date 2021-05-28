Gençlerbirliği'nde transfer yasağı tehlikesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gençlerbirliği'nde transfer yasağı tehlikesi

Gençlerbirliği'nde transfer yasağı tehlikesi
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Fransız Kulübü Montpellier'in Giovanni Sio'nun transferi nedeniyle alacağı para için resmi başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Fransız Kulübü Montpellier'in Giovanni Sio'nun transferi nedeniyle alacağı para için resmi başvuru yaptığı ortaya çıktı. Gençlerbirliği'nin, transfer yasağı almaması için Montpellier'e 200 bin Euro ödeme yapması gerekiyor. Öte yandan kulüpten ayrılan Paraguaylı oyuncu Piris da Motta ise ülkesinde yaptığı açıklamada 4 aylık maaşını ve primlerini alamadığını öne sürdü. 

Gençlerbirliği'nin 2019-20 sezonu başında transfer olan Giovanni Sio için Fransız kulübüne 190 bin Euro ödeme yükümlülüğünün olduğu öğrenildi. Bu paranın faiziyle 200 bin Euro'ya yükseldiği kaydedildi. Montpellier'in bu para için resmi kanallar yoluyla başvurularını yaptığı, ödenmemesi durumunda Gençlerbirliği'nin transfer yapamama cezasıyla karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor. Konunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da değerlendirildiği öğrenildi. Talep edilen paranın 2017-18 sezonu sonunda o dönem Gençlerbirliği forması giyen Petar Skuletic'in Montpellier'e transferi ve bir sezon sonra aynı kulüpten transfer edilen Sio'nun transferi sırasında iki kulüp arasında yapılan anlaşmalar üzerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. 

PIRIS'E BORÇ 300 BİN DOLARKiralık geldiği Gençlerbirliği'nden Brezilya'nın Flamengo takımına dönen Paraguaylı orta saha oyuncusu Piris da Motta'nın alacakları için FIFA'ya başvuracağı öğrenildi. Kırmızı-siyahlı kulübün Piris'e borcunun 300 bin Dolar olduğu belirtildi. 

Brezilya basınında yer alan haberde Piris'in son 4 aylık maaşını ve primlerini alamadığı yazıldı. Maaşının yarısını Flamengo'dan yarısını Gençlerbirliği'nden aldığı belirtilen Piris'in Gençlerbirliği'nden alacağı miktarın 300 bin Dolar (yaklaşık 2.5 milyon TL) civarında olduğu yazıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Hülya Avşar Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Lukas Podolski Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlerbirliği'nde transfer yasağı tehlikesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 14:37:16. #1.16#

title