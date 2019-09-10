Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

10.09.2019 19:02
Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Başkent ekibi, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Başkent temsilcisi, taktiğe yönelik çift kale maçla günü tamamladı.

Kaynak: AA
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