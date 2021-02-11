Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular golf oynayarak stres attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular golf oynayarak stres attı

11.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:23
Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular golf oynayarak stres attı

Antalya'da kamp yapan Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular, golf oynadı.

Antalya'da kamp yapan Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular, golf oynadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek'te çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, günün sabah bölümünü golf oynayarak geçirdi.

Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin yer aldığı organizasyonda keyifli anlar yaşandı.

Futbolcular eğlenceli geçen organizasyonun ardından yaptıkları kısa bir yürüyüşle otele döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Metin Oktay Aykut Kocaman Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular golf oynayarak stres attı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:24:25. #1.14#
title