Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular golf oynayarak stres attı
11.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:23
Antalya'da kamp yapan Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular, golf oynadı.
Antalya'da kamp yapan Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcular, golf oynadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek'te çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, günün sabah bölümünü golf oynayarak geçirdi.
Teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin yer aldığı organizasyonda keyifli anlar yaşandı.
Futbolcular eğlenceli geçen organizasyonun ardından yaptıkları kısa bir yürüyüşle otele döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar