Gençlerbirliği'nde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi
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Gençlerbirliği'nde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi

25.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:48
Gençlerbirliği'nde Spiridonovic sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Srdjan Spiridonovic, sağlık kontrolünden geçirildi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Srdjan Spiridonovic, sağlık kontrolünden geçirildi.

Başkent ekibinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Acıbadem Ankara Hastanesinde ilk olarak kan tetkikleri yapılan Spiridonovic; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Avusturyalı futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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