Gençlerbirliği'nde Sio şoku!
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Gençlerbirliği'nde Sio şoku!

21.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:27
Gençlerbirliği'nde Sio şoku!

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Giovanni Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Giovanni Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bir süredir Gençlerbirliği'nden uzak kalan golcü oyuncu Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Sio, Konyaspor maçından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında rahatsızlığının olduğunu ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inandığını belirtmişti.

Fransa'da tedavisi devam eden Sio'nun durumunun tahmin edilenden kötü olduğu ve sezonun geri kalanında Gençlerbirliği'ne dönmesinin beklenmediği kaydedildi. 32 yaşındaki Sio'nun rahatsızlığının futbol kariyerini tehdit edebileceği belirtiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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