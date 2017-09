Gençlerbirliği'nde "Sınıf Atlama" Hesapları

MUSA SAMUR - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mesut Bakkal, "Çok samimi, dediğini yapmaya niyetli bir takımımız var. Bu bizi sınıf atlatacak diye düşünüyorum." dedi.



Bakkal, 4. kez geldiği kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı ilk Trabzonspor karşılaşması, 8 yıl yardımcılığını yaptığı bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, Şenol Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yenerek, grup maçlarına başlayan Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-siyahlı ekipte göreve başlayan Bakkal, deplasmanda 3-1 kaybettikleri Trabzonspor'un güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Bizim de durumumuz belliydi. İyi başlayıp golü bulan ve kazanabilecek duruma da geldiğimiz maçı kaybettik. İnsanlar iyi mücadele ettiğimizi düşünebilir ama benim için yeterli değil." diye konuştu.



Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal ile 8 yıl kulübede birlikte olduklarını hatırlatan Bakkal, "Ersun hocanın bende yeri ayrı. Ersun Yanal'ın 8 yıl yardımcılığını yaptım, iyi ki çalışmışız. Herkes bu karşılaşmalarda işe usta-çırak tarafından bakıyor ama ben bunları artık geçtiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Yakın temas"



Bakkal, istatistiklerde en az top çalan takım olduklarını, bu durumu aşmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar çok önemli detaylar, çözmemiz gerekiyor. Durumun oyuncu kalitesiyle alakası yok. Bunların içerideki enerjiyle, inanmayla ilgisi var. Antrenmanlarda bunu sağlamaya çalışıyoruz." diye görüş belirtti.



Takımın sezonun ilk 4 maçında "alan kapatmada" iyi olduğunu ancak bu duruma karşın goller yediğini ifade eden Bakkal, şöyle konuştu:



"Yakın temas önemli. Yerleşimde çok iyiyiz ama gol yiyoruz. Bu ne demektir; temas etmiyoruz, uzak oynuyoruz yani top rakipteyken daha iyi oynamamız gerektiğini söylüyorum. Oyuncu grubu inanılmaz derecede katkı sağlıyor. Dayanıklılığımız bu bağlamda biraz daha gelişecek. Bunları yaparken maçlarda da sonuç almamız önemli. Motivasyon yüksek olursa çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Yaş ortalaması 24 olan bir takım var. Ekibin, sonuçlar iyi oldukça çok daha üretken olacağına eminim. Çok samimi ve dediğini yapmaya niyetli bir takımımız var. Bu bizi sınıf atlatacak diye düşünüyorum."



"Bakış açısını değiştirmek gerekiyor"



Mesut Bakkal, ekiplerin yaşadıkları kötü dönemlerinden çıkış için bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini kaydetti.



"İyi dediğiniz takımlar 2 puanda yani bizim üstümüz 3 puanda, 4 puanda." diyen Bakkal, şöyle devam etti:



"Diri duran, kendini iyi hisseden, motivasyonu yüksek, enerjili olan, bu işten keyif almaya başlayan ekipler daha çabuk bu durumdan çıkacaktır. Süper Lig'de oynuyorsunuz, para kazanıyorsunuz... Tabii forma çok önemli, Süper Lig önemli. Bunu oyuncularımla da paylaştım, burası Süper Lig. Buranın kıymetini bilip ona göre mücadele etmemiz gerekiyor."



"Şenol ağabey zaten aldığı gibi götürüyor"



Şampiyonlar Ligi grup maçlarına 3-1'lik Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ı tebrik eden Mesut Bakkal, teknik direktör Şenol Güneş için de "Şenol ağabey zaten aldığı gibi götürüyor." dedi.



"Beşiktaş bunu yapıyorsa her takım yapabilir." ifadesini kullanan Bakkal, şunları söyledi:



"Beşiktaş belki lige biraz sıkıntılı başlamış gibi görünebilirler ama çekirdek kadro var zaten. Önemli olan hoca var. Geçen seneden beri en keyif aldığım takımdı Beşiktaş, yine keyif aldım. Artık Beşiktaş bazı şeyleri geçti diye düşünüyorum. Her takım yapabilir mi çok rahat yapabilir."



Göztepe maçı



Mesut Bakkal, İlhan Cavcav Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Göztepe'nin yeni kurulan, iyi bir takım olduğunu dile getirdi.



İzmir temsilcisinin önemli oyuncuları kadrosuna kattığına dikkati çeken Bakkal, "Göztepe, yaptıkları işlerle kulübün neyi hedeflediğini ve nerede olması gerektiğini çok iyi anlattı." diye konuştu.



Süper Lig'de kolay maçın olmadığını dile getiren Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bize gelecek takım da kolay lokma olmadığımızı biliyor. Daha dirençli, daha mücadeleci oynayan bir takım kimliğine Göztepe maçında bürünmemiz gerekiyor. Çünkü geldiğiniz noktada galibiyetiniz yok. Bir an önce galibiyet alıp önümüze emin adımlarla bakmamız gerekiyor. Her şey güzel gidiyor, mutluyuz. Özellikle oyuncularla kurduğumuz iletişim, istediklerimizi idmanda alma konularında inanılmaz iyi durumdayız."