Gençlerbirliği'nde Sezon Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu kamp çalışmalarına başlayan Gençlerbirliği, kampın ikinci gününde çift antrenman yaptı.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sabah tempolu geçen çalışmaya, ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra core ve pas koordinasyon çalışması yaptı. İkinci bölüme dar alanda pas ve top kapmayla devam eden ekip, 12 dakikalık koşunun ardından yeniden pas-top kapma çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık doksan dakika süren sabah antrenmanı, 10 dakikalık tempolu koşu ile sona erdi.



Akşamki antrenmana 5"e 2 top kapma oyunu ile başlayan futbolcular, daha sonra iki bölüme ayrılarak dar alanda top kontrol çalışması yaptı. Doksan dakika süren antrenman, dar alan ve tam saha olmak üzere iki bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.