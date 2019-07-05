Gençlerbirliği'nde Seuntjens ve Polomat antrenmana çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin transfer ettiği Mats Seuntjens ve Pierre-Yves Polomat takımla ilk antrenmana çıktı.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Mats Seuntjens ve Pierre-Yves Polomat da takımla çalıştı.

Açıklamada, antrenman öncesi teknik direktör Kaplan ile bir araya gelen oyuncuların koşu yaptığı ve idmanın sabah bölümünü tamamladığı belirtildi.

Tam kadro çalışan başkent ekibinin, antrenmanın ilk bölümünde salon ve saha çalışmasının ardından koordinasyon ve dayanıklılık çalışması yaptığı aktarıldı.

Kaynak: AA