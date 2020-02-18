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Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen Sefa Yılmaz, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

18.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:08
Gençlerbirliği'nde Sefa Yılmaz 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden 'nde forma giyen , sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde, çoklu bağ yaralanması, yoğun kanama ve eşlik eden kemik iliği ödemi tespit edildiği kaydedildi.

Deneyimli orta saha oyuncusunun tedavi sürecinin 6-8 hafta sürmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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