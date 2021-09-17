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Gençlerbirliği'nde Samsunspor maçı hazırlıkları

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği'nde Samsunspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği'nde Samsunspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Samsunspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Samsunspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Samsunspor maçı hazırlıkları

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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