Gençlerbirliği'nde sağlık kontrolleri yapıldı Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekibi, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekibi, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Ankara'da bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin kan tetkikleriyle başladığı, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki muayeneler sonrasında, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı ifade edildi.

Sağlık kontrollerine, takıma yeni katılan Brezilyalı oyuncu Diego Angelo'nun da katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA