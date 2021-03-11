Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Özcan Bizati ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük için Özcan Bizati'yle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.Özcan Bizati'nin yardımcılıklarını ise Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı