Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi
11.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:20
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Özcan Bizati ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı.
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Özcan Bizati ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük için Özcan Bizati'yle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.Özcan Bizati'nin yardımcılıklarını ise Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı