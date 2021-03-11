Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi
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Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi

11.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:20
Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük için Özcan Bizati'yle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Özcan Bizati'nin yardımcılıklarını ise Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.

Süper Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği, bu sezon 4. farklı teknik adamla çalışacak. Kırmızı-siyahlılarda bu sezon Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak'tan sonra Özcan Bizati görev alacak.

Daha önce Gençlerbirliği'nde Gençlik Gelişim Antrenörü olarak çalışan Bizati, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Trabzonspor, Manisaspor, Samsunspor, Sivasspor, Bursaspor ve Kayserispor'da antrenörlük yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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