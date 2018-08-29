Gençlerbirliği'nde Osmanlıspor Mesaisi Sürüyor

Spor Toto 1. Lig'de dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Osmnalıspor'a karşı sahaya çıkacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor ile mücadele edecek takımın günü bugün yaptığı tek antrenmanla sonlandırdığı bildirildi. Antrenmana ısınma koşusu ve topla ısınma hareketleri ile başlayan sporcuların, çalışmanın son bölümünde çift kale maç yaptığı aktarıldı. - ANKARA