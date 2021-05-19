Gençlerbirliği'nde Olağanüstü Seçimli Genel kurul ertelendi
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Gençlerbirliği'nde Olağanüstü Seçimli Genel kurul ertelendi

Gençlerbirliği'nde Olağanüstü Seçimli Genel kurul ertelendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin 23-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı tekrar ertelendi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin 23-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı tekrar ertelendi. 

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın Mayıs 2021 tarih ve 89780865-153 sayılı genelgesi nedeniyle 3-10 Haziran 2021 tarihlerine ertelendiği açıklandı. Ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı 3 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10: 00'da Emniyet Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No: 6 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Gençlerbirliği Spor Kulübü İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada "İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10: 00'da aynı adreste yapılacak olup, pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir" denildi. 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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