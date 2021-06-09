Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenecek genel kurul saat 10.00'da başlayacak.
Babası İlhan Cavcav'ın vefatının ardından 2017'den bu yana kırmızı-siyahlı ekibin başkanlığını yapan Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.
Adaylıktan çekilen iş insanı Niyazi Akdaş, dün başkanlığa yeniden talip olduğunu duyurmuştu.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar