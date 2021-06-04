Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübünün başkan adaylığından çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübünün başkan adaylığından çekildi

Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübünün başkan adaylığından çekildi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

İş insanı Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği'nin 10 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulu için daha önce açıkladığı başkan adaylığını geri çekti.

İş insanı Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği'nin 10 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulu için daha önce açıkladığı başkan adaylığını geri çekti.

Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş, 31 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığı için aday olduğu açıklamıştı.

Akdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanarak adaylıktan çekildiğini duyurdu:

"Sevgili Gençlerbirliği sevdalıları, her ne kadar biz bu kulübü hak ettiği yere getirmek için gece gündüz çalışıyor ve elimizi taşın altına koyuyorsak, kulübün içine ve etrafına toplanmış çıkarcıların bu süreçte boş durmadığına şahit oluyoruz. 'Umarım kongre sürecini, Gençlerbirliği'ne yakışır şekilde ve olgunlukla geçireceğiz' demiştim. Ama son günlerde, bu çıkar odaklarının bu olgunluğa sahip olmadığını, kendi kişisel hırslarını ve menfaatlerini, Gençlerbirliği'nin menfaatlerinin önüne koyduklarını üzülerek takip ediyorum. Şunu herkes bilsin ki bizim koltuk sevdamız yoktur. Tek düşüncemiz Gençlerbirliği'nin iyiliğidir. Dolayısıyla, ben ve ekibime yapılan organize linç kampanyası nedeniyle adaylıktan çekildiğimi üzülerek sizlere bildirmek isterim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübünün başkan adaylığından çekildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:01:52. #1.14#

title