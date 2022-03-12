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Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'e verilen arada Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'e verilen arada Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre başkent ekibi, günü sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla geçirdi.

Neşeli geçen sabah antrenmanı ısınma hareketleri ve dar alanda yapılan top kapma çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, idmanın ikinci bölümünde ise teknik direktör Metin Diyadin'in de katılımıyla çift kale maç oynadı.

Çekişmeli ve eğlenceli geçen çift kale maçı, teknik direktör Metin Diyadin'in yer aldığı kırmızı takım kazandı.

Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman

Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman

Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Spor Toto, Spor, Haberler

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