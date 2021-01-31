Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kaplan ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı