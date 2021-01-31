Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi
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Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

31.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:55
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kaplan ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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