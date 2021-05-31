Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav'ın aday olmayacağı kesinleşti
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Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav'ın aday olmayacağı kesinleşti

Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav'ın aday olmayacağı kesinleşti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını açıkladı. 

Covid-19 tedbirler kapsamında ertelenen seçimde aday olup olmayacağı merak konusu olan Murat Cavcav aday olmayacağını yaptığı yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurdu. 

Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim" ifadelerini kullandı. 

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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