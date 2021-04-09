Gençlerbirliği'nde, MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasındaki başkent derbisinde 11 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasındaki başkent derbisinde 11 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde sürdürdü.

Isınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan, yaklaşık 90 dakika süren antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er