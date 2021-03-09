Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi kapandı
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Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi kapandı

09.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:32
Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi kapandı

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.Kırmızı-siyahlılar ligde 21 puanla son sırada bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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