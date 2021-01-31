Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi
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Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi

31.01.2021 21:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:29
Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi

Gençlerbirliği Kulübü, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

Gençlerbirliği Kulübü, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

Bugün teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Başkent temsilcisinde yeni teknik direktör belli oldu. Edinilen bilgiye göre, son olarak Kasımpaşa'da görev yapan deneyimli teknik adam Mehmet Altıparmak, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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