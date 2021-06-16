Gençlerbirliği'nde kulüp genel müdürlüğüne Ergun Maraşlı getirildi
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Gençlerbirliği'nde kulüp genel müdürlüğüne Ergun Maraşlı getirildi

Gençlerbirliği'nde kulüp genel müdürlüğüne Ergun Maraşlı getirildi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği, kulübün genel müdürlüğüne Ergun Maraşlı'nın atandığını duyurdu.

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği, kulübün genel müdürlüğüne Ergun Maraşlı'nın atandığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Yönetim Kurulu dün akşam gerçekleştirdiği toplantının ardından kulüp genel müdürlüğü görevine Ergun Maraşlı'yı getirdi. Maraşlı, daha önceki yıllarda hem kulübümüzde hem de Hacettepe'de çeşitli görevler almış ve yöneticilik yapmıştı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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