Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
Gençlerbirliği Kulübü, Beşiktaş maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.
23.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:29
Gençlerbirliği Kulübü, Beşiktaş maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve personele uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında 25 Temmuz Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Kaynak: AA