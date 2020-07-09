Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig maçları öncesi rutin kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Göztepe maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır." denildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 11 Temmuz Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA