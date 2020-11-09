Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor
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Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor

09.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:11
Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen ve kötü gidişata "dur" diyemeyen Gençlerbirliği, milli araya moralsiz girdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen ve kötü gidişata "dur" diyemeyen Gençlerbirliği, milli araya moralsiz girdi.

Ligde dün Medipol Başakşehir'e konuk olan başkent ekibi, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Sefa Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, Johansson'un 72. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 80. dakikada Gulbrandsen, 90+4. dakikada da Mehmet Topla'ın gollerine engel olmayan kırmızı-siyahlılar, İstanbul'dan puansız döndü.

Milli araya moralsiz giren teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Başkent temsilcisi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, dün de Medipol Başakşehir'e mağlup oldu.

Tek galibiyetini Beşiktaş'a karşı aldı

Ligde çıktığı 7 maçta 5 puan toplayan Gençlerbirliği, tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde etti.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilirken, İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'de 5 puanla 19. sırada yer alan Gençlerbirliği, 5 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Başkent temsilcisi, milli aranın ardından Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Rumen golcü Stancu sakatlandı

Gençlerbirliği'nde, Medipol Başakşehir maçı öncesi Rumen golcü Bogdan Stancu'nun sakatlanması da moralleri bozdu.

Sağ diz ITB bandında yırtık tespit edilen Stancu'nun yaklaşık 2-3 hafta sonra sahalara dönmesinin planlandığı belirtildi.

Öte yandan, Medipol Başakşehir maçının son bölümünde oyuna giren 17 yaşındaki Abdullah Şahindere, altyapısından yetiştiği başkent ekibinde A takım formasını ilk kez giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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