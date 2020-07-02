Gençlerbirliği'nde koronavirüs testleri negatif çıktı
Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs (covid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
02.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:12
Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs (covid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği uygulanan covid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır" denildi.Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Kaynak: DHA