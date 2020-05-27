Gençlerbirliği'nde koronavirüs test sonuçları negatif Gençlerbirliği Kulübü, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Bugün teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin dahil olduğu COVID-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır.

Takımımız yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek."

Kaynak: DHA