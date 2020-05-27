Gençlerbirliği'nde koronavirüs test sonuçları negatif
Gençlerbirliği Kulübü, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.
27.05.2020 23:58 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:58
Gençlerbirliği Kulübü, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Bugün teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin dahil olduğu COVID-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır.
Takımımız yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek."
Kaynak: DHA