Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
10.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:03
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dar alanda top kapma oyununun ardından yarı sahada pas çalışması gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği'nin idmanı üç takımlı turnuva maçlarıyla tamamlandı.
Kaynak: AA