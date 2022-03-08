Gençlerbirliği'nde Kocaelispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışma ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği'nin Belek kampında sakatlanan Ulusoy Mert Kabasakal, uzun bir aranın ardından bugün takımla çalışmalara katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.