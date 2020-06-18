Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.
18.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:36
Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan idmanın dar alanda top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın, gol ve taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA