Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Ankara temsilcisinden yapılan açıklamada, ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Antrenmanın, üç takımlı mini turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

Kaynak: AA