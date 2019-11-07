Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

07.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:30
Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanda taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Antrenmanın ısınmanın ardından dar alanda top kapma oyunuyla sürdüğü ifade edildi. Yaklaşık doksan dakika süren antrenmanın taktik çalışma ve gol oyunuyla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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