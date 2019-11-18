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Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

18.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:26
Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekibin İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma ve koşu ile başladığı antrenman, top kapma çalışması ile sürdü.

İdman, dar alanda üç kaleli oyun ile son buldu.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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