Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları

18.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:45
Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla başladı.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idman gol çalışmasıyla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Metin Oktay Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:47:02. #1.16#
title