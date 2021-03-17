Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklara devam ediyor
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Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklara devam ediyor

17.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:50

Gençlerbirliği antrenmanından görüntüler Isınma hareketleri yapan futbolcular ANKARA - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Gençlerbirliği antrenmanından görüntüler

Isınma hareketleri yapan futbolcular ANKARA - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklara devam ediyor
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklara devam ediyor
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklara devam ediyor
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklara devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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