Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklara devam ediyor
17.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:50
Gençlerbirliği antrenmanından görüntüler Isınma hareketleri yapan futbolcular ANKARA - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Gençlerbirliği antrenmanından görüntüler
Isınma hareketleri yapan futbolcular ANKARA - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz