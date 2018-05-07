Gençlerbirliği'nden İstifa Ettiğini Açıklayan Ümit Özat, Göreve Devam Etme Kararı Aldı
Antalyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği teknik direktörlüğünden istifa ettiğini açıklayan Ümit Özat, göreve devam etme kararı aldı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı ancak Özat, bu sabah saatlerinde bu kararını askıya aldı.
Gençlerbirliği yönetimine istifasını sunan Özat, kararından vazgeçti ve Başkent temsilcisi ile yola devam kararı aldı.
"GENÇLERBİRLİĞİ UMARIM DÜŞMEZ"
"Önemli olan ar, namus, şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var, kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim."
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aykut kocamana özenmiş belli ki :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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LAFA GELİNCE DELİKANLI AYAKLARI AMA TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAMADA ÜSTÜNE YOKCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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aykutla bunu al birini vur ötekine bumerang gibi istifa edip edip geri dönüyorlar. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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KLASİK FENERLİ DÖNEK OLUR BUNLARDA BOL BULUNUYOR TFF DE OLDUĞU GİBİCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Karaktersiz fenerliCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır