Gençlerbirliği'nde İlker Karakaş ve Rahmettullah Berişbek takıma döndü - Haberler Spor
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Gençlerbirliği'nde İlker Karakaş ve Rahmettullah Berişbek takıma döndü

Gençlerbirliği'nde İlker Karakaş ve Rahmettullah Berişbek takıma döndü

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nde daha önce kadro dışı bırakılan İlker Karakaş ile Rahmetullah Berişbek'in tekrar takıma döndüğü bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nde daha önce kadro dışı bırakılan İlker Karakaş ile Rahmetullah Berişbek'in tekrar takıma döndüğü bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, iki ismin de A takım kadrosuna tekrar dahil edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce teknik heyet ve yönetim kurulumuzun almış olduğu ortak kararla takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren futbolcularımız İlker Karakaş ve Rahmetullah Berişbek, teknik direktörümüz Metin Diyadin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcularımız altyapısından yetiştikleri kulüplerine katkı vermek istediklerini, yeniden takımdaki yerlerini almak istediklerini dile getirdiler. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, yapılan görüşmenin ardından yönetim kurulumuzla yeniden bir karara vararak İlker Karakaş ve Rahmetullah Berişbek'in bugün itibariyle takımla birlikte çalışmalara başlamasını kararlaştırdı."

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Spor Toto, Spor, Haber

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