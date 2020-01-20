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Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri satışa çıkıyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri, 22 Ocak Çarşamba günü satışa çıkacak.

20.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:32
Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri satışa çıkıyor

Süper Lig ekiplerinden 'nde ikinci yarı kombineleri, 22 Ocak günü satışa çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekibin Eryaman Stadı'nda oynayacağı ikinci devre maçları için kombine bilet fiyatları belirlendi. 8 iç saha maçını kapsayan kombine biletlerin fiyatı şöyle:

Güney tribün (Kale arkası): 100 lira

Doğu tribün (Maraton): 200 lira

Batı tribün (Kapalı sağ ve sol): 300 lira

VIP-Protokol: 500 lira

Kaynak: AA
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