Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri satışa çıkıyor
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri, 22 Ocak Çarşamba günü satışa çıkacak.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci yarı kombineleri, 22 Ocak Çarşamba günü satışa çıkacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekibin Eryaman Stadı'nda oynayacağı ikinci devre maçları için kombine bilet fiyatları belirlendi. 8 iç saha maçını kapsayan kombine biletlerin fiyatı şöyle:
Güney tribün (Kale arkası): 100 lira
Doğu tribün (Maraton): 200 lira
Batı tribün (Kapalı sağ ve sol): 300 lira
VIP-Protokol: 500 lira