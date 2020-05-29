Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanlara devam ediyor.

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanlara devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi günü çift idmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanların sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışan futbolcular akşam idmanında ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kaynak: AA