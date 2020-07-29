Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA