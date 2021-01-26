Gençlerbirliği'nde genel menajerlik görevine Cem Onuk getirildi
26.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:16
Gençlerbirliği Kulübü, genel menajerlik görevine Cem Onuk'un getirildiğini açıkladı.
Gençlerbirliği Kulübü, genel menajerlik görevine Cem Onuk'un getirildiğini açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde uzun yıllar genel menajerlik yapan Cem Onuk, yeniden aynı göreve getirilmiştir. Onuk'a görevinde başarı diliyoruz." denildi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 18. sırada bitirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar